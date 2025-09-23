Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть

Обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті 22-річного ветерана ЗСУ, направили до суду, передають в облпрокуратурі.

Йдеться про інцидент, який стався 3 серпня біля будинку на вулиці 92-ї бригади. Тоді, за даними слідства, чоловік вистрілив у свого 22-річного опонента. Після того, як хлопець упав, нападник почав бити його та намагався задушити.

“Прокурори направили обвинувальний акт до Індустріального районного суду м. Харкова. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 3 серпня в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що затримали 43-річного чоловіка, який, ймовірно, стріляв з травматичної зброї у ветерана ЗСУ. Правоохоронці встановили, що в ході сварки біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова фігурант дістав травматичний пістолет і вистрілив в опонента, після чого побив його. 22-річний постраждалий – ветеран ЗСУ, який втратив ногу під час виконання бойового завдання на війні. Хлопця ушпиталили. Стрілку повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років тюрми.

Вже 5 серпня підозрюваному обрали запобіжний захід. Чоловіка відправили до СІЗО без права внесення застави.