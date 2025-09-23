Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть

Події 11:20   23.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть

Обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті 22-річного ветерана ЗСУ, направили до суду, передають в облпрокуратурі. 

Йдеться про інцидент, який стався 3 серпня біля будинку на вулиці 92-ї бригади. Тоді, за даними слідства, чоловік вистрілив у свого 22-річного опонента. Після того, як хлопець упав, нападник почав бити його та намагався задушити.

“Прокурори направили обвинувальний акт до Індустріального районного суду м. Харкова. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув’язнення”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 3 серпня в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що затримали 43-річного чоловіка, який, ймовірно, стріляв з травматичної зброї у ветерана ЗСУ. Правоохоронці встановили, що в ході сварки біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова фігурант дістав травматичний пістолет і вистрілив в опонента, після чого побив його. 22-річний постраждалий – ветеран ЗСУ, який втратив ногу під час виконання бойового завдання на війні. Хлопця ушпиталили. Стрілку повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років тюрми.

Вже 5 серпня підозрюваному обрали запобіжний захід. Чоловіка відправили до СІЗО без права внесення застави.

Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть
Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть
23.09.2025, 11:20
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Кенія розслідує факти можливого продажу своїх громадян у рабство РФ
Кенія розслідує факти можливого продажу своїх громадян у рабство РФ
23.09.2025, 10:45
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
23.09.2025, 09:56
Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов
Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов
23.09.2025, 08:59
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
23.09.2025, 11:32

Новини за темою:

31.08.2025
Ветеран на Харківщині отримав 500 тис. грн. від держави: що він робив
20.08.2025
Унікальний проєкт психологічної підтримки ветеранів стартує на Харківщині
09.08.2025
Психологічна допомога ветеранам: на Харківщині формують мережу
05.08.2025
Стріляв у ветерана ЗСУ на протезі в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО
04.08.2025
Чоловікові, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, вручили підозру

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 11:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті 22-річного ветерана ЗСУ, направили до суду, передають в облпрокуратурі. ".