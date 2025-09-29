Live
Ветерани з числа ВПО отримають компенсацію на оренду житла в Харкові: сума

Суспільство 14:43   29.09.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові ветерани війни з числа внутрішньо переміщених осіб мають право на компенсацію за оренду житла. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що розмір грошової виплати становить 4542 грн. Подати заяву можна до управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів міста за місцем проживання.

У підготовці документів, продовжили у мерії, допомагає фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 705-61-62 або за електронною адресою: veterandovira@city.kharkiv.ua.

Нагадаємо, на початку вересня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв скільки харків’ян отримали сертифікати з «єВідновлення». Зазначав, що до Києва передали 30 тисяч 600 заявок. Схвалено вже 17 тисяч заявок, люди отримали кошти в розмірі практично 1,5 млрд грн. Також у Харкові міська влада власним коштом відновила з початку війни 1400 домів для мешканців міста.

Автор: Вікторія Яковенко
