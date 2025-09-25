Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити

Пенсійний фонд розмістив докладну інструкцію, скориставшись якою кожен громадянин України може перевірити, як в уявленні держави виглядає його трудова книжка.

Перевірити записи варто кожному, навіть тим, хто не збирається на пенсію вже завтра. Адже закон №1217 дав громадянам п’ять років на те, щоби перевести паперові трудові в електронний формат. Цей термін закінчиться 10 червня 2026 року, пише “Главком”. Процес зацифрування включає сканування всіх сторінок трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж.

“Сканкопію трудової книжки для зацифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду може подати як сам працівник, так і його страхувальник. Після її зацифрування відомості про трудову діяльність працівника відображаються в його особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/)”, – пояснюють у Пенсійному фонді.

Щоб перевірити, які відомості про ваш трудовий стаж є на порталі, необхідно увійти до особистого кабінету, авторизувавшись одним зі зручних способів: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою “Дія.Підпис”. Інформація про трудову діяльність знаходиться у розділі “Електронна трудова книжка”.

Щоб ознайомитися із записами своєї “трудової”, в цьому розділі необхідно вибрати вкладку “Дані ЕТК”.

“У закладці “Записи трудової книжки (За СПОВ)” відображається інформація про трудові відносини найманого працівника, яка сформована автоматично за даними звітів роботодавців (найраніше за період з 01.01.1998). У закладці “Відцифрована ЕТК” розміщено дані за результатами зацифрування відомостей про трудові відносини відповідно до наданої сканованої трудової книжки. У закладці “Скан-копії трудової книжки” розміщені сканкопії паперової трудової книжки (надані застрахованою особою чи страхувальником). Водночас на головній сторінці в особистому кабінеті людини зазначено підсумкові дані про набутий страховий стаж, який розраховано автоматично відповідно до вимог Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, – пояснили у ПФ.

Також є розділ “Мої звернення”, де можна побачити коментарі спеціаліста, який обробляв ваші документи – вони з’являються у разі, якщо під час обробки скан-копій виявлять невідповідність в оформленні трудової книжки, змісті записів тощо.

Якщо ви вчасно не стурбуєтеся зацифруванням трудової книжки, можете втратити частину страхового стажу, а отже – і розмір пенсійних виплат.