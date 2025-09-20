Жителі Харківщини отримають одноразову допомогу – хто та скільки
Як передають у пресслужбі ХОВА, на комісії розглянули питання щодо виплати одноразової грошової допомоги мешканцям Харківщини, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях.
За рішенням комісії, одноразові адресні виплати отримають 74 мешканці регіону. Загальна сума допомоги – 2,3 мільйона гривень.
“Підтримка мешканців регіону, які опинилися у складних життєвих обставинах, звільнених з полону та поранених українських воїнів – один із пріоритетних напрямків роботи Харківської ОВА. Разом з членами комісії пріоритезували категорії заявників, чиї звернення будемо розглядати першочергово – діти, люди з онкологічними захворюваннями, звільнені з російського полону та поранені воїни”, – зазначила заступниця начальника ХОВА Рита Ковальська.
І додала, що продовжують спілкуватися з урядом для того, щоб отримати додаткове фінансування програми. Надалі це дозволить закрити ще більше заявок від мешканців Харківщини.
