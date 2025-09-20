Live
Жителі Харківщини отримають одноразову допомогу – хто та скільки

Суспільство 09:27   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як передають у пресслужбі ХОВА, на комісії розглянули питання щодо виплати одноразової грошової допомоги мешканцям Харківщини, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях. 

За рішенням комісії, одноразові адресні виплати отримають 74 мешканці регіону. Загальна сума допомоги – 2,3 мільйона гривень.

“Підтримка мешканців регіону, які опинилися у складних життєвих обставинах, звільнених з полону та поранених українських воїнів – один із пріоритетних напрямків роботи Харківської ОВА. Разом з членами комісії пріоритезували категорії заявників, чиї звернення будемо розглядати першочергово – діти, люди з онкологічними захворюваннями, звільнені з російського полону та поранені воїни”, – зазначила заступниця начальника ХОВА Рита Ковальська.

І додала, що продовжують спілкуватися з урядом для того, щоб отримати додаткове фінансування програми. Надалі це дозволить закрити ще більше заявок від мешканців Харківщини.

Читайте також: Майже 40 тисяч мешканців Харківщини отримали гроші на відновлення житла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
