Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько

Общество 09:27   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как передают в пресс-службе ХОВА, на комиссии рассмотрели вопрос о выплате единоразовой денежной помощи жителям Харьковщины, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях. 

По решению комиссии, единоразовые адресные выплаты получат 74 жителя региона. Общая сумма помощи – 2,3  миллиона гривен.

«Поддержка жителей региона, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, освобожденных из плена и раненых украинских воинов – одно из приоритетных направлений работы Харьковской ОВД. Вместе с членами комиссии приоритезировали категории заявителей, чьи обращения будем рассматривать в первую очередь – дети, люди с онкологическими заболеваниями, освобожденные из российского плена и раненые воины», отметила заместительница начальника ХОВА Рита Ковальская.

И добавила, что продолжают коммуницировать с правительством для того, чтобы получить дополнительное финансирование программы. В дальнейшем это позволит закрыть еще больше заявок от жителей Харьковщины.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
