Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
Как передают в пресс-службе ХОВА, на комиссии рассмотрели вопрос о выплате единоразовой денежной помощи жителям Харьковщины, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях.
По решению комиссии, единоразовые адресные выплаты получат 74 жителя региона. Общая сумма помощи – 2,3 миллиона гривен.
«Поддержка жителей региона, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, освобожденных из плена и раненых украинских воинов – одно из приоритетных направлений работы Харьковской ОВД. Вместе с членами комиссии приоритезировали категории заявителей, чьи обращения будем рассматривать в первую очередь – дети, люди с онкологическими заболеваниями, освобожденные из российского плена и раненые воины», отметила заместительница начальника ХОВА Рита Ковальская.
И добавила, что продолжают коммуницировать с правительством для того, чтобы получить дополнительное финансирование программы. В дальнейшем это позволит закрыть еще больше заявок от жителей Харьковщины.
Читайте также: Почти 40 тысяч жителей Харьковщины получили деньги на восстановление жилья
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: выплаты, допомога, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 09:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как передают в пресс-службе ХОВА, на комиссии рассмотрели вопрос о выплате единоразовой денежной помощи жителям Харьковщины, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях. ".