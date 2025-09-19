Почти 40 тысяч жителей Харьковщины получили деньги на восстановление жилья

От старта программы єВідновлення жители региона подали 60140 заявок для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья, сообщает ХОВА.

Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий россиян, 38 607 человек на общую сумму более 3,9 миллиарда гривен. Еще для 481 заявителя компенсация согласована и передана на выплату 43,4 миллиона гривен.

«Пока профильными комиссиями в Харьковской области внесены сведения о 90 737 объектах, поврежденных в результате российской агрессии. Речь идет о 46 335 зданиях, 43 510 помещениях и 892 инженерных сооружениях», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в 39 территориальных громадах Харьковской области профильные комиссии сформировали 7711 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,2 миллиарда гривен.

Получатели компенсаций с использованием жилищных сертификатов приобрели 3580 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области — 2988 квартир и 592 частных жилых дома. Стоимость приобретенной недвижимости составляет 7,6 миллиарда гривен. Всего уже использовано более 5420 жилых сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимости в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.