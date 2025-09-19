Live
Почти 40 тысяч жителей Харьковщины получили деньги на восстановление жилья

Общество 20:31   19.09.2025
Оксана Якушко
От старта программы єВідновлення жители региона подали 60140 заявок для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья,  сообщает ХОВА.

Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий россиян, 38 607 человек на общую сумму более 3,9 миллиарда гривен. Еще для 481 заявителя компенсация согласована и передана на выплату 43,4 миллиона гривен.

«Пока профильными комиссиями в Харьковской области внесены сведения о 90 737 объектах, поврежденных в результате российской агрессии. Речь идет о 46 335 зданиях, 43 510 помещениях и 892 инженерных сооружениях», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в 39 территориальных громадах Харьковской области профильные комиссии сформировали 7711 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,2 миллиарда гривен.

Получатели компенсаций с использованием жилищных сертификатов приобрели 3580 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области — 2988 квартир и 592 частных жилых дома. Стоимость приобретенной недвижимости составляет 7,6 миллиарда гривен. Всего уже использовано более 5420 жилых сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимости в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

Автор: Оксана Якушко
