Майже 40 тисяч мешканців Харківщини отримали гроші на відновлення житла

Від старту програми єВідновлення мешканці регіону подали 60 140 заявок для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла, повідомляє ХОВА.

Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 38 607 осіб на загальну суму понад 3,9 мільярда гривень. Ще для 481 заявника компенсацію погоджено та передано на виплату 43,4 мільйона гривень.

«Наразі профільними комісіями в Харківській області внесено відомості про 90 737 об’єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії. Мова йде про 46 335 будівель, 43 510 приміщень та 892 інженерні споруди», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, у 39 територіальних громадах Харківської області профільними комісіями сформовано 7 711 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на загальну суму більш як 10,2 мільярда гривень.

Отримувачі компенсацій із використанням житлових сертифікатів придбали 3 580 об’єктів нерухомого майна на території Харківської області – 2 988 квартир та 592 приватних житлових будинки. Вартість придбаної нерухомості складає 7,6 мільярда гривень. Загалом вже використано понад 5 420 житлових сертифікатів, отриманих за зруйновані об’єкти нерухомості в Харківській області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.