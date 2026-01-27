Афера на «єВідновленні»: як житель Ізюма придбав квартиру в Ірпені – слідство

Правоохоронці викрили на Харківщині нову схему на держпрограмі «єВідновлення».

За даними Харківської обласної прокуратури, мешканець Ізюма намагався отримати державну виплату за будинок у селі Заводи, який належав його дідусю. Хоча, підкреслили правоохоронці, документи на нерухомість відсутні.

«Для реалізації «схеми» чоловік організував виготовлення підробленого свідоцтва про право власності, отримав довідку та технічний паспорт на об’єкт, а також підробив акт обстеження, у якому зазначалося, що будівля зруйнована внаслідок прямого артилерійського влучання», – підкреслили в прокуратурі.

Однак будівельно-технічна експертиза показала, що будинок не був зруйнований. Рівень пошкоджень становив близько 36 %, а це не дає права на компенсацію як за повністю знищене житло, встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що потім фігурант залучив спільника, який підібрав фото повністю зруйнованої будівлі та замовив технічний звіт. На основі цих документів комісія з питань компенсації ухвалила позитивне рішення.

У серпні 2024 року ізюмчанин отримав житловий сертифікат на суму майже 3,5 млн грн, які в лютому торік витратив на придбання квартири в Ірпені.

Фігуранту повідомили про підозру в організації вчинення шахрайства. Його спільнику інкримінують роль виконавця у вчиненні злочину. Їм готуються обрати запобіжний захід – прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.