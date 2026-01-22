Мільйонні збитки: на Харківщині викрили нові схеми на «єВідновленні»

На Харківщині правоохоронці задокументували нові махінації «єВідновленні».

За даними Харківської обласної прокуратури, злочинну схему у грудні 2023 року розробив тодішній заступник начальника Ізюмської МВА, який одночасно обіймав посаду заступника голови Комісії з розгляду питань компенсації за зруйноване житло. Крім того, він є депутат Ізюмської міської ради VIII скликання.

«На прохання місцевої мешканки посадовець погодився допомогти їй отримати виплати за програмою «єВідновлення» за приватний будинок в Ізюмі, який вона придбала вже після деокупації міста. Жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі кажуть, вона не мала на це права, адже не була власницею майна на момент його пошкодження, а саме житло не зазнало значних руйнувань, його могли просто відремонтувати.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Однак, зазначили правоохоронці, щоб штучно збільшити обсяг руйнувань, посадовець порадив самостійно «добити» будинок. Водночас він гарантував ухвалення Комісією позитивного рішення.

«За його вказівкою жінка залучила знайомого, який за допомогою інструментів розбив стіни, вікна та перекриття будівлі. У такий спосіб було імітовано наслідки обстрілів. Після цього заступник голови Комісії забезпечив ухвалення позитивного рішення. У лютому 2024 року на підставі фіктивних даних жінці видали житловий сертифікат на суму понад 2,1 млн гривень. Уже в травні вона придбала за ці кошти квартиру в Одесі», – встановили в прокуратурі.

Посадовцю повідомили про підозру у розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 191 ККУ). Раніше правоохоронці вже передали до суду справу цього фігуранта за вчинення аналогічних злочинів.

Жінці інкримінують пособництво (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Крім цього, у грудні 2024 року мешканка села Сенькове вирішила отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» за будинок, який було демонтовано ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Попри те, що помешкання жодним чином не було пошкоджено внаслідок бойових дій, жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката. Сума можливої компенсації становила майже 2,5 млн гривень. Під час перевірки Комісія виявила, що будинок не мав жодних ознак руйнувань через збройну агресію РФ», – розповіли в прокуратурі.

На підставі цього заявниці відмовили у наданні житлового сертифіката. Так вдалося запобігти незаконному отриманню державної допомоги.

Жінці повідомили про підозру у закінченому замаху на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ).