Live

Мільйонні збитки: на Харківщині викрили нові схеми на «єВідновленні»

Суспільство 16:07   22.01.2026
Вікторія Яковенко
Мільйонні збитки: на Харківщині викрили нові схеми на «єВідновленні» Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці задокументували нові махінації «єВідновленні».

За даними Харківської обласної прокуратури, злочинну схему у грудні 2023 року розробив тодішній заступник начальника Ізюмської МВА, який одночасно обіймав посаду заступника голови Комісії з розгляду питань компенсації за зруйноване житло. Крім того, він є депутат Ізюмської міської ради VIII скликання.

«На прохання місцевої мешканки посадовець погодився допомогти їй отримати виплати за програмою «єВідновлення» за приватний будинок в Ізюмі, який вона придбала вже після деокупації міста. Жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі кажуть, вона не мала на це права, адже не була власницею майна на момент його пошкодження, а саме житло не зазнало значних руйнувань, його могли просто відремонтувати.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Однак, зазначили правоохоронці, щоб штучно збільшити обсяг руйнувань, посадовець порадив самостійно «добити» будинок. Водночас він гарантував ухвалення Комісією позитивного рішення.

«За його вказівкою жінка залучила знайомого, який за допомогою інструментів розбив стіни, вікна та перекриття будівлі. У такий спосіб було імітовано наслідки обстрілів. Після цього заступник голови Комісії забезпечив ухвалення позитивного рішення. У лютому 2024 року на підставі фіктивних даних жінці видали житловий сертифікат на суму понад 2,1 млн гривень. Уже в травні вона придбала за ці кошти квартиру в Одесі», – встановили в прокуратурі.

Посадовцю повідомили про підозру у розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 191 ККУ). Раніше правоохоронці вже передали до суду справу цього фігуранта за вчинення аналогічних злочинів.

Жінці інкримінують пособництво (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ).

махинации на єВідновленні на Харьквощине
Фото: Харківська обласна прокуратура
махинации на єВідновленні на Харьквощине
Фото: Харківська обласна прокуратура
махинации на єВідновленні на Харьквощине
Фото: Харківська обласна прокуратура
махинации на єВідновленні на Харьквощине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім цього, у грудні 2024 року мешканка села Сенькове вирішила отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» за будинок, який було демонтовано ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Попри те, що помешкання жодним чином не було пошкоджено внаслідок бойових дій, жінка подала заяву на отримання житлового сертифіката. Сума можливої компенсації становила майже 2,5 млн гривень. Під час перевірки Комісія виявила, що будинок не мав жодних ознак руйнувань через збройну агресію РФ», – розповіли в прокуратурі.

На підставі цього заявниці відмовили у наданні житлового сертифіката. Так вдалося запобігти незаконному отриманню державної допомоги.

Жінці повідомили про підозру у закінченому замаху на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ).

Читайте також: На Харківщині піймали п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні наступав ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні наступав ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
22.01.2026, 16:43
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
У Куп’янську завершується зачистка, у Вовчанську йдуть бої – Трегубов (відео)
У Куп’янську завершується зачистка, у Вовчанську йдуть бої – Трегубов (відео)
22.01.2026, 13:10
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
22.01.2026, 13:47
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
22.01.2026, 12:34

Новини за темою:

15.01.2026
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
27.11.2025
«єВідновлення» на Харківщині: скільки нових домів купили, які регіони обирають
20.11.2025
Скільки будинків і квартир придбали мешканці Харківщини за сертифікати
13.11.2025
Нового житла на 8,7 млрд грн придбали власники зруйнованих домів на Харківщині
07.11.2025
Як отримати гроші на ремонт житла після обстрілу, якщо воно не приватизоване


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мільйонні збитки: на Харківщині викрили нові схеми на «єВідновленні»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці задокументували нові махінації «єВідновленні».".