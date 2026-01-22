Миллионный ущерб: на Харьковщине разоблачили новые схемы на «єВідновленні»

На Харьковщине правоохранители задокументировали новые махинации на «єВідновленні».

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступную схему в декабре 2023 года разработал тогдашний заместитель начальника Изюмской ГВА, одновременно занимавший должность заместителя главы Комиссии по рассмотрению вопросов компенсации за разрушенное жилье. Кроме того, он является депутатом Изюмского городского совета VIII созыва.

«По просьбе местной жительницы чиновник согласился помочь ей получить выплаты по программе «єВідновлення» за частный дом в Изюме, который она приобрела уже после деоккупации города. Женщина подала заявление на получение жилищного сертификата», – рассказали правоохранители.

В прокуратуре говорят, она не имела на это права, так как не была владелицей имущества на момент его повреждения, а само жилье не получило значительных разрушений, его могли просто отремонтировать.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Однако, отметили правоохранители, чтобы искусственно увеличить объем разрушений, чиновник посоветовал самостоятельно «добить» дома. В то же время, он гарантировал принятие Комиссией положительного решения.

«По его указанию женщина привлекла знакомого, который с помощью инструментов разбил стены, окна и перекрытие здания. Таким образом, были имитированы последствия обстрелов. После этого заместитель председателя Комиссии обеспечил принятие положительного решения. В феврале 2024 года на основании фиктивных данных женщине выдали жилищный сертификат на сумму более 2,1 млн гривен. Уже в мае она приобрела за эти деньги квартиру в Одессе», — установили в прокуратуре.

Чиновнику сообщили о подозрении в растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УКУ). Ранее правоохранители уже передали в суд дело этого фигуранта за совершение аналогичных преступлений.

Женщине инкриминируют пособничество (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ).

Кроме этого, в декабре 2024 года жительница села Сеньково решила получить компенсацию по программе «єВідновлення» за дом, который был демонтирован еще до начала полномасштабного вторжения.

«Несмотря на то, что жилье никоим образом не было повреждено в результате боевых действий, женщина подала заявление на получение жилищного сертификата. Сумма возможной компенсации составила около 2,5 млн гривен. Во время проверки Комиссия обнаружила, что у дома не было никаких признаков разрушений из-за вооруженной агрессии РФ», — рассказали в прокуратуре.

На основании этого заявительницы отказали в предоставлении жилищного сертификата. Так удалось предотвратить незаконное получение государственной помощи.

Женщине сообщили о подозрении в законченном покушении на мошенничество (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УКУ).