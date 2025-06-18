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За миллионные манипуляции на «єВідновленні» будут судить чиновника в Харькове

Происшествия 18:46   18.06.2025
Оксана Якушко
За миллионные манипуляции на «єВідновленні» будут судить чиновника в Харькове

Также в Харькове перед судом предстанут его подельники из Изюма, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В январе 2024 года действующий на тот период заместитель начальника Изюмской ГВА, также входивший в состав Комиссии по рассмотрению вопросов компенсации за разрушенное жилье, разработал схему, как завладеть бюджетными средствами.

Чиновник подыскал в Изюме дом, нуждавшийся в ремонте, и организовал подачу заявления на получение компенсации через государственную программу «єВідновлення» от имени владельца, который об этом не знал. В схему он привлек знакомого, а тот — своего дядю-эксперта, составившего заведомо ложный отчет об «уничтожении» дома.

На основании поддельных документов Комиссия приняла решение о компенсации — два жилых сертификата на общую сумму почти 1,5 млн гривен. В марте 2024 года эти сертификаты получил владелец дома, не подозревая о махинации.

Далее к сделке присоединилась родственница чиновника. Она обратилась к владельцу дома с предложением продажи жилья в Краматорске в обмен на сертификаты. Несмотря на то, что рыночная стоимость жилья в Донецкой области не превышала полмиллиона гривен, стороны оформили договор купли-продажи с оплатой сертификатами.

Впоследствии женщина обналичила средства и предоставила доверенность, чтобы должностное лицо приобрело на ее имя авто — Nissan 2017 года выпуска за 400 тыс. гривен.

Правоохранители также установили еще два аналогичных эпизода — с домами в городе Изюм и селе Каменка. Чтобы жилье выглядело разрушенным, его специально повредили с помощью молотка и кувалды. Общая сумма сертификатов за эти объекты составила около 3,5 млн гривен. Впрочем, средства злоумышленники получить не успели – их деятельность прекратили правоохранители.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры направили в Шевченковский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении трех участников «схемы».

Чиновнику инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения, в особо крупном размере. Его родственницу обвиняют в пособничестве завладения имуществом и легализации средств. Эксперту сообщили о подозрении заочно. Он находится в розыске.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 18:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также в Харькове перед судом предстанут его подельники из Изюма, сообщает Харьковская областная прокуратура.".