Live

Афера на «єВідновлення»: как житель Изюма приобрел квартиру в Ирпене

Общество 13:40   27.01.2026
Виктория Яковенко
Афера на «єВідновлення»: как житель Изюма приобрел квартиру в Ирпене Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили на Харьковщине новую схема на госпрограмме «єВідновлення».

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель Изюма пытался получить государственную выплату за дом в селе Заводы, который принадлежал его дедушке. Хотя, подчеркнули правоохранители, документы на недвижимость отсутствовали.

«Для реализации «схемы» мужчина организовал изготовление поддельного свидетельства о праве собственности, получил справку и технический паспорт на объект, а также подделал акт обследования, в котором отмечалось, что здание разрушено в результате прямого артиллерийского попадания», — подчеркнули в прокуратуре.

Однако строительно-техническая экспертиза показала, что здание не было разрушено. Уровень повреждений составил около 36%, что не дает права на компенсацию как за полностью уничтоженное жилье, установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что затем фигурант привлек сообщника, который подобрал фото полностью разрушенного здания и заказал технический отчет. На основе этих документов комиссия по компенсации приняла положительное решение.

В августе 2024 года изюмчанин получил жилищный сертификат на сумму почти 3,5 млн грн, которые в феврале в прошлом году потратил на приобретение квартиры в Ирпене.

Фигуранту сообщили о подозрении в организации совершения мошенничества. Его сообщнику инкриминируют роль исполнителя в совершении преступления. Им готовятся избрать меру пресечения – прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

афера на єВідновленні
Фото: Харьковская областная прокуратура
афера на єВідновленні
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Миллионный ущерб: на Харьковщине разоблачили новые схемы на «єВідновленні»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, фронт, прогноз на февраль
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, фронт, прогноз на февраль
27.01.2026, 14:21
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
27.01.2026, 11:33
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
27.01.2026, 09:40
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
27.01.2026, 11:12
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус
В Харькове — перебои в работе электротранспорта: на маршрут вывели автобус
26.01.2026, 20:49
На Харьковщине женщина залезла в дом знакомой и ограбила ее – НПУ
На Харьковщине женщина залезла в дом знакомой и ограбила ее – НПУ
27.01.2026, 14:47

Новости по теме:

22.01.2026
Миллионный ущерб: на Харьковщине разоблачили новые схемы на «єВідновленні»
15.01.2026
Цены на жилье в Харькове догнали довоенные – директор агентства недвижимости
27.11.2025
«єВідновлення» на Харьковщине: сколько новых домов купили, куда переезжают
20.11.2025
Сколько домов и квартир приобрели жители Харьковщины за сертификаты
13.11.2025
Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Афера на «єВідновлення»: как житель Изюма приобрел квартиру в Ирпене», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 13:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине новую схема на госпрограмме «єВідновлення».".