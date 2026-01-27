Афера на «єВідновлення»: как житель Изюма приобрел квартиру в Ирпене
Правоохранители разоблачили на Харьковщине новую схема на госпрограмме «єВідновлення».
По данным Харьковской областной прокуратуры, житель Изюма пытался получить государственную выплату за дом в селе Заводы, который принадлежал его дедушке. Хотя, подчеркнули правоохранители, документы на недвижимость отсутствовали.
«Для реализации «схемы» мужчина организовал изготовление поддельного свидетельства о праве собственности, получил справку и технический паспорт на объект, а также подделал акт обследования, в котором отмечалось, что здание разрушено в результате прямого артиллерийского попадания», — подчеркнули в прокуратуре.
Однако строительно-техническая экспертиза показала, что здание не было разрушено. Уровень повреждений составил около 36%, что не дает права на компенсацию как за полностью уничтоженное жилье, установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, что затем фигурант привлек сообщника, который подобрал фото полностью разрушенного здания и заказал технический отчет. На основе этих документов комиссия по компенсации приняла положительное решение.
В августе 2024 года изюмчанин получил жилищный сертификат на сумму почти 3,5 млн грн, которые в феврале в прошлом году потратил на приобретение квартиры в Ирпене.
Фигуранту сообщили о подозрении в организации совершения мошенничества. Его сообщнику инкриминируют роль исполнителя в совершении преступления. Им готовятся избрать меру пресечения – прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
