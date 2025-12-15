Получатели «Зимней поддержки» через Укрпочту смогут тратить деньги дольше
Кабмин продлил сроки использования 1000 грн в рамках «Зимней поддержки», сообщило Минсоцполитики Украины.
«Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту, для которых выплата была сформирована автоматически, и самостоятельно оформлявшие заявку в отделениях смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года — теперь срок одинаков для обеих категорий», — отметили в министерстве.
Ранее предполагалось, что средства можно будет потратить только в течение декабря 2025 и января 2026 года соответственно.
Прием заявок на программу продолжается: оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года онлайн через приложение «Дія» или письменно в отделениях Укрпочты.
«Чаще всего в отделениях Укрпочты заявку оформляют получающие пенсию на банковский счет и не использующие «Дію». Также помощь могут оформить украинцы, у которых нет РНОКПП, а также попечители недееспособных людей. Для этого опекуну необходимо иметь документы, подтверждающие его личность и назначение опекуном (подробнее — по ссылке). Те, кто не может посетить отделение, могут позвонить по горячей линии Укрпочты 0 800 300 545 — почтальон придет домой и поможет подать заявку. Жители прифронтовых территорий, где нет отделения поблизости, могут воспользоваться мобильным отделением. Как только средства поступят, Укрпочта пришлет SMS с информацией», — пояснила пресс-служба ведомства.
Читайте также: Дополнительные 50 млрд грн на «социалку» в 2026 году: что профинансируют из бюджета
В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины напомнили, что помощь можно оформлять и на детей — на каждого ребенка нужно оформлять отдельную заявку на «Зимнюю поддержку». Деньги, полученные по этой программе, уже можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, товары украинского производства (лекарства и книги), благотворительность. Вскоре будет доступна покупка продуктов питания.
Категории: Общество, Украина; Теги: выплаты, Минсоцполитики, финансовая поддержка;
