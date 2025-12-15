Live

Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше

Суспільство 21:04   15.12.2025
Оксана Горун
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше Ілюстрація: пресслужба Мінсоцполітики

Кабмін продовжив термін використання 1000 грн у рамках “Зимової підтримки”, повідомило Мінсоцполітики України.

“Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року — тепер термін однаковий для обох категорій”, — зазначили в міністерстві.

Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025-го та січня 2026 року відповідно.

Прийняття заявок на програму триває: оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через програму “Дія” або письмово у відділеннях Укрпошти.

Найчастіше у відділеннях Укрпошти заявку оформлюють ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується Дією. Також допомогу можуть оформити українці, у яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном (подробиці за посиланням). Ті, хто не може відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 — листоноша прийде додому й допоможе подати заявку. Мешканці прифронтових територій, де немає відділення поблизу, можуть скористатися мобільним відділенням. Як тільки кошти зарахують, Укрпошта надішле SMS з інформацією”, – пояснила пресслужба відомства.

Читайте також: Додаткові 50 млрд грн на “соціалку” у 2026 році: що профінансують із бюджету

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України нагадали, що допомогу можна оформляти також і на дітей – на кожну дитину потрібно оформляти окрему заявку на “Зимову підтримку”. Гроші, які людина отримує за цією програмою, вже можна витрачати на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва (ліки та книги), благодійність. Незабаром буде доступне придбання харчових продуктів.

Автор: Оксана Горун
