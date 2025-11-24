Live

«Тепла зима»: хто на Харківщині може отримати 6500 грн від держави

Суспільство 21:29   24.11.2025
Олена Нагорна
«Тепла зима»: хто на Харківщині може отримати 6500 грн від держави

Уряд запустив соціальну програму «Тепла зима» на період опалювального сезону 2025–2026 років, щоб підтримати найвразливіші категорії населення.

Виплати надходять на “Дія.Картку” або спеціальний банківський рахунок. Сума виплати – 6500 грн. Використовувати допомогу потрібно протягом 180 днів із моменту отримання. Кошти можна буде витратити на теплий одяг, зимове взуття, необхідні побутові речі чи ліки, повідомляє пресслужба ХОВА.

«Програма зимової підтримки – важлива складова допомоги українцям від держави під час опалювального сезону. Для мешканців прифронтової Харківщини – це вагома допомога», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Хто отримає допомогу:
• діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
• діти-сироти з інвалідністю та діти, позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
• діти з числа внутрішньо переміщених осіб;
• особи з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб;
• діти із малозабезпечених сімей;
• одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Отримати допомогу можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Автор: Олена Нагорна
