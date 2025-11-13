Live

Тисячу гривень «зимової підтримки» видають з 15 листопада: як отримати гроші

Суспільство 20:35   13.11.2025
Олена Нагорна
Тисячу гривень «зимової підтримки» видають з 15 листопада: як отримати гроші

Отримати тисячу гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка» може кожен українець. Прийом заявок стартує вже цієї суботи, 15 листопада, і триватиме до 24 грудня.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, механізм виплати допомоги сьогодні схвалили на засіданні Кабміну.

“Мета “Зимової підтримки” — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби”, – пояснила Свириденко.

На тисячу гривень мають право громадяни, які зараз перебувають в Україні. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини. Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

  • у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.
  • у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.

Раніше у пресслужбі мерії розповіли про пункти «Допоможи ближньому», які працюють у територіальних центрах соцпослуг Харкова.

Читайте також: Нового житла на 8,7 млрд грн купили власники розбитих домів на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Усю необхідну ветеранам інформацію на Харківщині внесли в один збірник
Усю необхідну ветеранам інформацію на Харківщині внесли в один збірник
13.11.2025, 21:08
Новини Харкова – головне 13 листопада: дрон вбив трьох людей, що подорожчало
Новини Харкова – головне 13 листопада: дрон вбив трьох людей, що подорожчало
13.11.2025, 21:44
Зі студії – на фронт. Історія ведучого телеканалу з Харкова Володимира Мазура
Зі студії – на фронт. Історія ведучого телеканалу з Харкова Володимира Мазура
13.11.2025, 19:06
Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю
Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю
13.11.2025, 17:53
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 13 листопада — графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 13 листопада — графік
12.11.2025, 22:07
Вночі до 0, тумани: прогноз погоди в Харкові та області на 14 листопада
Вночі до 0, тумани: прогноз погоди в Харкові та області на 14 листопада
13.11.2025, 19:23

Новини за темою:

13.11.2025
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей розповіли харків’янам
02.11.2025
Серед виборців Трампа зростає підтримка допомоги Україні – WSJ. Які причини
31.10.2025
У Височанській громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні родини
14.10.2025
Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо
13.10.2025
Жінка вагою понад 200 кг потребувала допомоги на Харківщині: що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тисячу гривень «зимової підтримки» видають з 15 листопада: як отримати гроші», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Отримати тисячу гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка» може кожен українець. Прийом заявок стартує вже цієї суботи, 15 листопада, і триватиме до 24 грудня.".