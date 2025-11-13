Тисячу гривень «зимової підтримки» видають з 15 листопада: як отримати гроші
Отримати тисячу гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка» може кожен українець. Прийом заявок стартує вже цієї суботи, 15 листопада, і триватиме до 24 грудня.
Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, механізм виплати допомоги сьогодні схвалили на засіданні Кабміну.
“Мета “Зимової підтримки” — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби”, – пояснила Свириденко.
На тисячу гривень мають право громадяни, які зараз перебувають в Україні. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини. Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:
- у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.
- у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.
Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.
Раніше у пресслужбі мерії розповіли про пункти «Допоможи ближньому», які працюють у територіальних центрах соцпослуг Харкова.
