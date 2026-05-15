Ексначальнику поліції охорони Харківщини вручили підозру: що відомо

Колишнього начальника Управління поліції охорони в Харківській області підозрюють у розтраті майже 2 млн грн державних коштів під час закупівлі пального.

За даними Харківської обласної прокуратури, після відкритих торгів посадовець уклав із підприємством два договори на постачання майже пів мільйона літрів бензину та дизельного палива.

“Утім, ціни у договорах були суттєво завищені. Вони перевищували як середньоринкові показники, так і роздрібну вартість пального на АЗС. Щоб створити видимість законності закупівлі, він підписав офіційні листи до постачальника про нібито зниження ціни до ринкового рівня, але фактично вартість пального не змінилася”, – з’ясувало слідство.

Попри це, додали правоохоронці, фігурант розпорядився здійснити попередню оплату рахунків за завищеними тарифами. У результаті постачальнику надлишково перерахували майже 2 млн грн державних коштів.

Ексначальнику поліції охорони Харківщини вручили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна, ввіреного особі та такого, що перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану).