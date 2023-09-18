Двоє офіцерів охорони обкрадали пасажирів аеропорту, коли ті проходили сканер

Нещодавно ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження, яке зафіксувало як двоє офіцерів охорони аеропорту Маямі вкрали щонайменше 600 доларів готівкою й інші речі з багажу пасажирів, які нічого не підозрювали, повідомляє американськи телеканал NBC6 .

20-річного Хосуе Гонсалеса і 33-річного Лабарріуса Вільямса зняли на камеру, коли вони нишпорили в сумках мандрівників, які чекали проходження через сканер в міжнародному аеропорту Маямі в червні.

Працівників заарештували в липні, коли правоохоронці почали розслідувати заяви про крадіжки на КПП.

На відео з контрольно-пропускного пункту видно, як двоє звинувачених злодіїв у секції здачі багажу на контрольно-пропускному пункті разом брали гроші з гаманців і сумок, які їхали стрічкою до рентгенівського апарату.

Цікаво, що злодії поводилися під час крадіжок досить нахабно: вони безсоромно обдивлялися здобич, перемовлялися і нарешті поклали крадене до кишень.

Пізніше Гонсалеса бачили, як він переглядає сумку Louis Vuitton, залишаючи украдену річ у смітнику, доки він не зміг прибрати його. Також Гонсалес і Вільямс вкрали 600 доларів із гаманця пасажира.

Крадіжки сталися, коли охорона аеропорта оглядала пасажирів, а ті відволікалися і не звертали уваги на свої речі.

Двох офіцерів разом із їхньою колегою по роботі Елізабет Фустер, 22 роки, заарештували в липні за звинуваченням у участі в організованій схемі шахрайства.

Фустер і Гонсалес зізналися в «численних крадіжках» у мандрівників, визнавши, що крали в середньому 1000 доларів щодня, працюючи разом.

Звинувачення з Фустера зняли в серпні, тоді як Гонсалес і Вільямс не визнали себе винними у звинуваченнях у великому злочині третього ступеня, які їм висувають. Їм доведеться заплатити 700 доларів виявленим жертвам і виконати 25 годин громадських робіт, а також відмовитися від повноважень в аеропорту.

Справу злодійкуватих охоронців суд розгляне в жовтні.