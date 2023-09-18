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Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер

Мир 14:15   18.09.2023
Оксана Якушко
Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер New York Post

Недавно СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, которое зафиксировало, как двое офицеров охраны аэропорта Майами украли по меньшей мере 600 долларов наличными и другие вещи из багажа ничего не подозревавших пассажиров, сообщает американский телеканал NBC6.

New York Post

20-летнего Хосуэ Гонсалеса и 33-летнего Лабарриуса Уильямса сняли на камеру в июне, когда они шарили в сумках путешественников, ожидавших прохождение через сканер в международном аэропорту Майами.

New York Post

Работников арестовали в июле, когда правоохранители начали расследовать заявления о воровстве на КПП.

 

На видео двое обвиняемых в секции сдачи багажа на контрольно-пропускном пункте вместе брали деньги из кошельков и сумок, которые ехали по ленте в рентгеновский аппарат.

Интересно, что воры вели себя во время краж довольно нагло: они беззастенчиво осматривали добычу, переговаривались и наконец положили краденое в карманы.

New York Post

Позже Гонсалеса видели, как он просматривает сумку Louis Vuitton, оставляя украденную вещь в мусорке, пока он не смог забрать ее. Также Гонсалес и Уильямс украли 600 долларов из бумажника пассажира.

Воровство произошло, когда охрана аэропорта осматривала пассажиров, а те отвлекались и не обращали внимания на свои вещи.

New York Post

Два офицера вместе с их коллегой по работе Элизабет Фустер, 22 года, были арестованы в июле по обвинению в участии в организованной схеме мошенничества.

New York Post

Фустер и Гонсалес признались в «многочисленных кражах» у путешественников, признав, что воровали в среднем 1000 долларов ежедневно, работая вместе.

Обвинения с Фустер сняли в августе, в то время как Гонсалес и Уильямс не признали себя виновными в обвинениях в преступлении третьей степени, которые им выдвигают. Им придется заплатить 700 долларов обнаруженным жертвам и выполнить 25 часов общественных работ, а также отказаться от полномочий в аэропорту.

Дело вороватых охранников суд рассмотрит в октябре.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 14:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, которое зафиксировало, как двое офицеров охраны аэропорта Майами украли по меньшей мере 600 долларов наличными и другие вещи из багажа ничего не подозревавших пассажиров, сообщает американский телеканал NBC6.".