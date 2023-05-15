Пчелиный рой задержал рейс пассажирского самолета в США на три часа

Пчелиный рой присел на самолет Delta Air Lines в среду и задержал рейс из Хьюстона в Атланту на три часа, сообщает CNN.

«Хотя верьте, хотите нет, но рейс Delta 1682 из Хьюстона-Буша в Атланту задержался вчера днем из-за того, что дружественная группа пчел, очевидно, захотела пообщаться с крылышками наших самолетов, несомненно, чтобы поделиться последними новостями об условиях полета в аэропорту», – игриво заявила авиакомпания после того, как фотографии в социальных сетях вызвали шум.

Delta Air Lines не сообщила, как именно разрешили ситуацию, но в конце концов пчелы покинули самолет.

Delta принесла извинения клиентам за задержку рейса.

Пользователь Twitter Анджали Эньети опубликовала сообщение об инциденте в Межконтинентальном аэропорту имени Джорджа Буша, сообщая о различных мерах, которые, очевидно, были предприняты или отклонены, чтобы заставить пчел слететь с крыла Airbus A320.

«Мой рейс из Хьюстона задерживается, потому что пчелы собрались на кончике одного из крыльев. Нас не пустят на борт, пока не избавятся от пчел. Но как это произойдет? Не покинут ли они крыло, когда мы взлетим?» – размышляла женщина.

Эньети упорно боролась за место у окон аэропорта в надежде стать свидетелем пчеловодческой операции для шоу. Но пасечник, который мог бы обуздать пчелиный рой, так и не появился, к величайшему сожалению Эньети.

Пчелы в аэропортах

Пчелиные рои на самолетах – редкость, но не неслыханная. В 2019 году рой пчел задержал рейс Air India. В этом случае использовали водометы, чтобы оттеснить пчел от самолета, летевшего из Калькутты в Агарталу.

В 2016 году в Виржинии истребитель F-22 Raptor остановили 20 тысяч пчел. Пасечник помог разрешить эту ситуацию.

А еще в пассажирских аэропортах все чаще устанавливают пасеки и ульи. В отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины за 2022 год подробно описан ряд аэропортов в США и в мире, где ввели «практику и программы, благоприятные для опылителей, которые восстанавливают среду обитания для пчел и привлекают внимание общественности к этим увлекательным насекомым».

Согласно отчету, аэропорт Гамбурга в Германии был первым аэропортом, поставившим ульи в аэропорту в 1999 году. Чикаго О’Хара стал первым аэропортом США, установившим большую пасеку.

Федеральная авиационная администрация участвует в исследованиях, связанных с программами аэропортовых пчел.

Аэропорт, причастный к задержке, связанной с пчелами, пока не присоединился к пчеловодству.