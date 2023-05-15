Бджолиний рій затримав рейс літака в США на три години

Бджолиний рій сів на літак Delta Air Lines і затримав рейс із Х’юстона до Атланти на три години, повідомляє CNN.

«Хоче вірте, хочете ні, але рейс Delta 1682 із Х’юстона-Буша до Атланти затримався вчора вдень через те, що дружня група бджіл, очевидно, захотіла поспілкуватися з крильцями наших літаків, без сумніву, щоб поділитися останніми новинами про умови польоту в аеропорту», – грайливо заявила авіакомпанія після того, як фотографії в соціальних мережах викликали галас.

Delta Air Lines не повідомила, як саме вирішили ситуацію, але врешті решт бджоли облишили літак.

Delta вибачилася перед клієнтами за затримку рейсу.

Користувач Twitter Анджалі Еньєті опублікувала допис про інцидент у Міжконтинентальному аеропорту імені Джорджа Буша, повідомляючи про різні заходи, які, вочевидь, вжили, щоб змусити бджіл злетіти з крила Airbus A320.

«Мій рейс із Х’юстона затримується, тому що бджоли зібралися на кінчику одного з крил. Нас не пустять на борт, поки не позбудуться бджіл. Але як це станеться? Чи не покинуть комахи крило, коли ми злетимо?» – розмірковувала жінка.

Еньєті наполегливо змагалася за місце біля вікон аеропорту в надії стати свідком бджільницької операції для шоу. Але пасічник, який міг би приборкати бджолиний рій, так і не з’явився, на превеликий жаль Еньєті.

Бджоли в аеропортах

Бджолині рої на літаках — рідкість, але не чувана. У 2019 році рій бджіл затримав рейс Air India . У цьому випадку використали водомети, щоб відтіснити бджіл від літаку, який летів з Калькутти до Агартали.

У 2016 році у Вірджинії винищувач F-22 Raptor зупинили 20 тисяч бджіл . Бджоляр допоміг вирішити цю ситуацію.

А щ у пасажирських аеропортах все частіше зустрічаються вулики і пасічники. У звіті Національної академії наук, інженерії та медицини за 2022 рік детально описано низку аеропортів у США і у світі, які запровадили «практику та програми, сприятливі для запилювачів, які відновлюють середовище існування для бджіл і привертають увагу громадськості до цих захоплюючих комах».

Згідно зі звітом, аеропорт Гамбурга в Німеччині був першим аеропортом, який запровадив пасіку в аеропорту в 1999 році. Чикаго О’Хара був першим аеропортом США, який встановив велику пасіку.

Федеральна авіаційна адміністрація бере участь у дослідженнях, пов’язаних з програмами аеропортових бджіл.

Аеропорт, причетний до затримки, до пов’язаної із бджолами, поки що не приєднався до бджільництва.