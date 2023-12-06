Нардеп від Харкова Куницький замість 5 днів провів за кордоном 3 тижні – ЗМІ

Нардеп від президентської політичної сили «Слуга народу» Олександр Куницький поїхав у 5-денне відрядження до Ізраїлю, а повернувся за 3 тижні, «засвітившись» у США – розслідування «Схем».

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом 5 днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року «в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де він є співголовою. Повернувся нардеп в Україну, за даними «Схем» (Радіо Свобода), лише 22 липня.

Журналісти з’ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Олександр Куницький був помічений в США. 15 липня Куницький прилетів в аеропорт St. Pete-Clearwater International Airport, який розташований штаті Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, чому він порушив умови дозволу на виїзд.

На запитання «Схем», хто став ініціатором відрядження Куницького до Ізраїлю та хто з керівництва ВР його погоджував, у Раді не відповіли. Але зазначили, що на неї не витрачалися бюджетні кошти.

Звіт за цю поїздку нардеп подав на ім’я спікера Руслана Стефанчука 11 липня. В цей час, як з’ясували «Схеми», він все ще перебував за кордоном. Журналісти отримали звіт нардепа з ВР у відповідь на запит.

Метою поїздки Куницький назвав «розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами», а серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, «які тимчасово перебувають в Ізраїлі». Жодних прізвищ депутат не назвав.

Відсутні згадки про такі зустрічі і у соцмережах нардепа. А на сайті Верховної ради інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль не оновлювалася з жовтня 2021 року.

У час, коли Куницький мав повернутися в Україну, впродовж двох днів поспіль відбулися засідання ВР – нардепи працювали в сесійній залі 13 та 14 липня. У списку депутатів на сайті ВР, які голосували в ці дні, навпроти прізвища Куницького стоїть позначка «відсутній».

Куницький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження, а саме ввечері 22 липня 2023 року. Депутат заїхав в Україну через пункт пропуску на кордоні з Польщею «Шегині», пред’явивши закордонний паспорт.

За даними «Схем», у США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах. Ніконов, як свідчать дані прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни. У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування «Схем», про те, що депутат Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise Дмитра Ніконова. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування НАБУ триває і досі.

В цілому за перші сім місяців 2023 року депутат Куницький провів за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні.

Окремо журналісти також звернулися до спікера Руслана Стефанчука з проханням прокоментувати порушення нардепом строків дозволеного йому закордонного відрядження.