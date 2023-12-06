Нардеп от Харькова Куницкий вместо 5 дней провел за границей 3 недели — СМИ

Нардеп от президентской политической силы «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через 3 недели, «засветившись» в США – расследование «Схем».

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий летом этого года получил «добро» Верховной Рады на выезд в течение 5 дней в краткосрочную командировку, но пробыл за границей почти три недели.

Куницкого откомандировали в Израиль с 3 по 7 июля 2023 года «в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем», где он является сопредседателем. Вернулся нардеп в Украину, по данным «Схем» (Радио Свобода), только 22 июля.

Журналисты выяснили, что в промежутке после рабочей командировки и до возвращения в Украину Александр Куницкий был замечен в США. 15 июля Куницкий прилетел в аэропорт St. Pete-Clearwater International Airport, который расположен в штате Флорида. В настоящее время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без подлежащих на то оснований. Депутат не ответил на звонки и уведомления редакции с просьбой объяснить, почему он нарушил условия разрешения на выезд.

На вопрос «Схем», кто стал инициатором командировки Куницкого в Израиль и кто из руководства ВР его согласовывал, в Раде не ответили. Но отметили, что на нее не тратили бюджетные средства.

Отчет за эту поездку нардеп представил на имя спикера Руслана Стефанчука 11 июля. В это время, как выяснили «Схемы», он все еще находился за границей. Целью поездки Куницкий назвал «развитие и укрепление дружеских отношений между странами», а среди лиц, с которыми встречались, нардеп указал депутатов Кнессета, представителей еврейского сообщества, религиозных общин и граждан Украины, «временно пребывающих в Израиле». Никаких фамилий депутат не назвал.

Отсутствуют упоминания о таких встречах в соцсетях нардепа и на сайте Верховной Рады, где информация о деятельности депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль не обновлялась с октября 2021 года.

В то время, когда Куницкий должен был вернуться в Украину, в течение двух дней подряд состоялись заседания ВР – нардепы работали в сессионном зале 13 и 14 июля. В списке голосовавших в эти дни депутатов на сайте ВР напротив фамилии Куницкого стоит отметка «отсутствует».

Куницкий вернулся в Украину только через 15 дней после завершения официальной командировки, а именно вечером 22 июля 2023 года. Депутат заехал в Украину через пункт пропуска на границе с Польшей «Шегини», предъявив загранпаспорт.

По данным «Схем», в США сейчас проживают члены семьи нардепа. Также в штате Флорида проживает официальный помощник депутата Куницкого и владелец харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise Дмитрий Никонов, о чем он сам пишет в своих соцсетях. Никонов, как свидетельствуют данные пограничной службы, уехал из Украины за три месяца до полномасштабной войны.

В 2020 году НАБУ открыло уголовное производство после выхода расследования «Схем» о том, что депутат Куницкий использовал свой мандат в интересах компании Autoenterprise Дмитрия Никонова. Куницкий и представители компании отвергали эти обвинения. Расследование НАБУ продолжается до сих пор.

В целом за первые семь месяцев 2023 депутат Куницкий провел за границей 54 дня, в 2022 году — 132 дня.

Отдельно журналисты также обратились к спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой прокомментировать нарушение нардепом сроков разрешенной ему заграничной командировки.