Забрать мандат и на войну. Бойцы ВСУ требуют наказать нардепа Куницкого(видео)

Военные ВСУ отреагировали на то, что нардеп-мажоритарщик от Харькова от президентской партии СН Александр Куницкий и внефракционный нардеп Артем Дмитрук избили их побратима.

5 октября в центре Киева двое нардепов напали на парня, это избиение засняли. Оба нардепа не скрывают своей заинтересованности деятельностью колл-ценров.

На избиение бойца ВСУ отреагировали его побратимы. Они возмущены действиями нардепов и требуют серьезного наказания.

«Недавно в нашей стране произошло такое событие, как избиение военнослужащего нардепами. Двумя нардепами, двумя жирными сра*ами, сидящими в теплых местах. Они едят очень вкусную еду, спят в хороших кроватях и неплохо проводят время. При этом успевают еще и хорошо нажиться на этой войне. И разрешают себе такое правонарушение. Я и мои побратимы, военнослужащие ВСУ, считают, что эти два уродца заслуживают наказания. Жестокое наказание. Конечно, было бы хорошо снять со всех этих нардепов их мандаты. И также их, как граждан Украины, отправить на войну защищать свою родину, как говорит Конституция нашей страны», — обратились бойцы ВСУ.

На еще одном видео военный обращается к нардепу Артему Дмитруку.

«Ты ответь мне на вопрос: «Для чего ты трогаешь наших побратимов, а сам не воюешь?», — говорит военный.

«Где я был, то уже мои дела», — ушел от ответа на вопрос военного Дмитрука и быстро убежал.

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