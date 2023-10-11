Зняти мандат і на війну. Бійці ЗСУ просять покарати нардепа Куницького (відео)
Військові ЗСУ відреагували на те, що нардеп-мажоритарник від Харкова від президентської партії СН Олександр Куницький та позафракційний нардеп Артем Дмитрук побили їхнього побратима.
5 жовтня у центрі Києва двоє нардепів напали на хлопця , це побиття зафільмували. Обидва нардепи не приховують своєї зацікавленості діяльністю кол-ценрів.
На побиття бійця ЗСУ відреагували його побратими. Вони обурені діями нардепів та вимагають серйозного покарання.
«Нещодавно в нашій країні відбулася така подія, як побиття військовослужбовця нардепами. Двома нардепами, двома жирними сра..ами, які сидять в теплих місцях. Їдять дуже смачну їжу, сплять в гарних ліжках і добре проводять час. При цьому встигають ще й непогано нажитися на цій війні. І дозволяють собі таке правопорушення. Я та мої побратими, військовослужбовці ЗСУ, вважають, що ці два виродки заслуговують на покарання. Жорстке покарання. Було б звісно ще гарно зняти з усіх цих нардепів їхні мандати. І також їх як громадян України відправити на війну захищати свою батьківщину, як говорить Конституція нашої країни», – звернулися бійці ЗСУ до загалу.
На ще одному відео військовий звертається до нардепа Артема Дмитрука.
«Ти дай мені відповідь на питання: «Для чого ти чіпаєш наших побратимів, а сам не воюєш?», – каже військовий.
«Де я був, то вже мої справи», – уникнув відповіді на питання військового Дмитрук і швидко втік.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові ЗСУ відреагували на те, що нардеп-мажоритарник від Харкова від президентської партії СН Олександр Куницький та позафракційний нардеп Артем Дмитрук побили їхнього побратима.".