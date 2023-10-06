Проти нардепа від Харкова Куницького відкрили справи за хуліганство і побиття

Відносно нардепів Олександра Куницького та Артема Дмитрука порушили кримінальні справи за хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку з бійкою у Києві 5 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

“За фактом інциденту, що стався між народними депутатами і громадянином 5 жовтня 2023 року в центрі міста Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження”, – розповіли у пресслужбі Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора уточнили, що правова кваліфікація – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

“Кримінальні провадження об’єднано, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань”, – додали у відомстві.