Против нардепа СН от Харькова Куницкого открыли дела за хулиганство и побои
В отношении нардепов Александра Куницкого и Артема Дмитрука возбудили уголовные дела за хулиганство и причинение телесных повреждений в связи с дракой в Киеве 5 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
«По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства», — рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
В Офисе генпрокурора уточнили, что правовая квалификация – умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. ч.1 ст.122, ч.2 ст.296 УК Украины).
«Уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований», — добавили в ведомстве.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отношении нардепов Александра Куницкого и Артема Дмитрука возбудили уголовные дела за хулиганство и причинение телесных повреждений в связи с дракой в Киеве 5 октября.".