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Обіцяв перевезти речі на окуповані території: судитимуть шахрая з Чугуєва

Суспільство 16:32   15.12.2023
Вікторія Яковенко
Обіцяв перевезти речі на окуповані території: судитимуть шахрая з Чугуєва

На Харківщині викрили 20-річного безробітного жителя Чугуєва, який розміщував фейкові оголошення про перевезення речей до окупованих територій України.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в листуванні з потерпілими чоловік надавав номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. Після надходження коштів блокував потерпілих.

Поліцейські встановили двох постраждалих від шахрайських дій зловмисника. Один з них перерахував на картку шахрая 1500 гривень, другий – 1000 гривень.

Вдома у зловмисника вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та комп’ютерну техніку.

14 грудня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 3 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 16:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 20-річного безробітного жителя Чугуєва, який розміщував фейкові оголошення про перевезення речей до окупованих територій України.".