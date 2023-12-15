Обіцяв перевезти речі на окуповані території: судитимуть шахрая з Чугуєва
На Харківщині викрили 20-річного безробітного жителя Чугуєва, який розміщував фейкові оголошення про перевезення речей до окупованих територій України.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в листуванні з потерпілими чоловік надавав номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. Після надходження коштів блокував потерпілих.
Поліцейські встановили двох постраждалих від шахрайських дій зловмисника. Один з них перерахував на картку шахрая 1500 гривень, другий – 1000 гривень.
Вдома у зловмисника вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та комп’ютерну техніку.
14 грудня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 3 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 16:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 20-річного безробітного жителя Чугуєва, який розміщував фейкові оголошення про перевезення речей до окупованих територій України.".