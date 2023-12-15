Обіцяв перевезти речі на окуповані території: судитимуть шахрая з Чугуєва

На Харківщині викрили 20-річного безробітного жителя Чугуєва, який розміщував фейкові оголошення про перевезення речей до окупованих територій України.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в листуванні з потерпілими чоловік надавав номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. Після надходження коштів блокував потерпілих.

Поліцейські встановили двох постраждалих від шахрайських дій зловмисника. Один з них перерахував на картку шахрая 1500 гривень, другий – 1000 гривень.

Вдома у зловмисника вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та комп’ютерну техніку.

14 грудня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 3 років тюрми.