На Харківщині промишляв рецидивіст: обкрадав автомати з водою і грабував людей
Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка з 15-річним «кримінальним стажем», який за два місяці скоїв щонайменше шість крадіжок та шахрайство.
Зловмисником виявився 32-річний мешканець селища Кочеток, який раніше відбував покарання за грабіж, крадіжки та шахрайство, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«В місті Чугуїв зловмисник пошкодив автомат для реалізації питної води та викрав з нього понад 8 тисяч гривень. Також правоохоронці встановили його причетність ще до трьох аналогічних крадіжок в Чугуївському районі», – додали правоохоронці.
Крім того, в гостях у жителя Печенізької громади, фігурант скористався вдалим моментом і викрав у господаря мобільний телефон. Гаджет він продав, а кошти витратив на свої потреби.
Від дій зловмисника постраждав й односелець. Чоловік розбив віконне скло та проник до дачного будинку, звідки виніс автоматику водопостачання.
«57-річна жителька Чугуєва стала жертвою шахрайських дій фігуранта. Зловмисник випросив у потерпілої мобільний телефон нібито для здійснення термінового телефонного дзвінка. Поки господарка відволіклася, він пішов додому з чужим гаджетом», – зазначили у поліції.
14 грудня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автоматы, вода, вор, поліція, промышлял, рецидивист, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 14:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка з 15-річним «кримінальним стажем», який за два місяці скоїв щонайменше шість крадіжок та шахрайство.".