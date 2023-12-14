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На Харківщині промишляв рецидивіст: обкрадав автомати з водою і грабував людей

Суспільство 14:32   14.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині промишляв рецидивіст: обкрадав автомати з водою і грабував людей Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка з 15-річним «кримінальним стажем», який за два місяці скоїв щонайменше шість крадіжок та шахрайство.

Зловмисником виявився 32-річний мешканець селища Кочеток, який раніше відбував покарання за грабіж, крадіжки та шахрайство, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В місті Чугуїв зловмисник пошкодив автомат для реалізації питної води та викрав з нього понад 8 тисяч гривень. Також правоохоронці встановили його причетність ще до трьох аналогічних крадіжок в Чугуївському районі», – додали правоохоронці.

Крім того, в гостях у жителя Печенізької громади, фігурант скористався вдалим моментом і викрав у господаря мобільний телефон. Гаджет він продав, а кошти витратив на свої потреби.

Від дій зловмисника постраждав й односелець. Чоловік розбив віконне скло та проник до дачного будинку, звідки виніс автоматику водопостачання.

«57-річна жителька Чугуєва стала жертвою шахрайських дій фігуранта. Зловмисник випросив у потерпілої мобільний телефон нібито для здійснення термінового телефонного дзвінка. Поки господарка відволіклася, він пішов додому з чужим гаджетом», – зазначили у поліції.

14 грудня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує 8 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 14:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали на Харківщині чоловіка з 15-річним «кримінальним стажем», який за два місяці скоїв щонайменше шість крадіжок та шахрайство.".