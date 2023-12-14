Маніпулював, і жертви втрачали пильність – у Харкові попався шахрай
34-річному чоловікові у Харкові повідомили про підозру в шахрайстві. Він діяв за популярною схемою, але дуже ефективно.
“Зловмисник діяв за “класичною” схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування. Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому його жертви втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори уточнили, що серед жертв підозрюваного – мешканці Харкова та Запорізької області. Зараз відомо про три епізоди шахрайств. Слідство продовжується. Самому фігуранту вже повідомили про підозру в шахрайстві “з використанням електронно-обчислювальної техніки”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річному чоловікові у Харкові повідомили про підозру в шахрайстві. Він діяв за популярною схемою, але дуже ефективно".