Маніпулював, і жертви втрачали пильність – у Харкові попався шахрай

34-річному чоловікові у Харкові повідомили про підозру в шахрайстві. Він діяв за популярною схемою, але дуже ефективно.

“Зловмисник діяв за “класичною” схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування. Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому його жертви втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори уточнили, що серед жертв підозрюваного – мешканці Харкова та Запорізької області. Зараз відомо про три епізоди шахрайств. Слідство продовжується. Самому фігуранту вже повідомили про підозру в шахрайстві “з використанням електронно-обчислювальної техніки”.