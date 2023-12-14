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Маніпулював, і жертви втрачали пильність – у Харкові попався шахрай

Події 10:53   14.12.2023
Оксана Горун
Маніпулював, і жертви втрачали пильність – у Харкові попався шахрай

34-річному чоловікові у Харкові повідомили про підозру в шахрайстві. Він діяв за популярною схемою, але дуже ефективно.

Зловмисник діяв за “класичною” схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування. Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому його жертви втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори уточнили, що серед жертв підозрюваного – мешканці Харкова та Запорізької області. Зараз відомо про три епізоди шахрайств. Слідство продовжується. Самому фігуранту вже повідомили про підозру в шахрайстві “з використанням електронно-обчислювальної техніки”.

Читайте також: Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річному чоловікові у Харкові повідомили про підозру в шахрайстві. Він діяв за популярною схемою, але дуже ефективно".