Манипулировал, и жертвы теряли бдительность — в Харькове попался мошенник
34-летнему мужчине в Харькове сообщили о подозрении в мошенничестве. Он действовал по популярной схеме, но очень эффективно.
«Злоумышленник действовал по «классической» схеме — звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Мошенник оказывал психологическое давление и использовал манипулятивные приемы, поэтому его жертвы теряли бдительность. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую указывал мошенник», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры уточнили, то среди жертв подозреваемого — жители Харькова и Запорожской области. На данный момент известно про три эпизода мошенничеств. Следствие продолжается. Самому фигуранту уже сообщили о подозрении в мошенничестве «с использованием электронно-вычислительной техники».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мошенник, новости Харькова, підозра., прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнему мужчине в Харькове сообщили о подозрении в мошенничестве. Он действовал по популярной схеме, но очень эффективно".