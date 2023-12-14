Манипулировал, и жертвы теряли бдительность — в Харькове попался мошенник

34-летнему мужчине в Харькове сообщили о подозрении в мошенничестве. Он действовал по популярной схеме, но очень эффективно.

«Злоумышленник действовал по «классической» схеме — звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Мошенник оказывал психологическое давление и использовал манипулятивные приемы, поэтому его жертвы теряли бдительность. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую указывал мошенник», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры уточнили, то среди жертв подозреваемого — жители Харькова и Запорожской области. На данный момент известно про три эпизода мошенничеств. Следствие продолжается. Самому фигуранту уже сообщили о подозрении в мошенничестве «с использованием электронно-вычислительной техники».