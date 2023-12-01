Врал, что муж жив: в Харькове мошенник выманивал у вдовы воина ВСУ $10 тыс.

ГУНП в Харьковской области опубликовало видео задержания подозреваемого в мошенничестве посреди супермаркета в Харькове.

«Полицейские Харьковщины задержали мошенника, который выманивал деньги у родственников погибших военных, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. — Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ. Он убеждал родных военнослужащих, что их близкие на самом деле живы и находятся в плену РФ. И уверял, что может «освободить» их из плена за определенную сумму денег».

Одна из пострадавших — Елена. Ее супруг, военнослужащий ВСУ, погиб 11 октября этого года. От части, в которой он служил, она получила официальное подтверждение. А затем на нее вышел знакомый мужа, и сказал, что тот жив, но находится в плену.

«Он говорил, что муж в плену, это 100-процентная информация, и этот знакомый «решит этот вопрос» за 10 тысяч долларов», — рассказала Елена.

Она сразу поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Следователи провели мероприятия и собрали материалы, которые подтверждали преступные намерения мошенника.

«Во взаимодействии со стражами порядка женщина назначила день для передачи средств», — сообщили в ГУНП.

29 ноября сотрудники уголовного розыска вместе с СБУ и при поддержке полка полиции особого назначения задержали мошенника сразу после передачи средств.