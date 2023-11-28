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Выдавал себя за волонтера и «промышлял» на Барабашово: рецидивиста «посадили»

Общество 10:43   28.11.2023
Виктория Яковенко
Выдавал себя за волонтера и «промышлял» на Барабашово: рецидивиста «посадили»

Харьковчанин, имевший непогашенную судимость, совершил кражу на ТЦ «Барабашово», а также два эпизода мошенничества.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе злоумышленник выдал себя за волонтера благотворительного фонда и пообещал мужчине помочь в оформлении документов для временного выезда за границу. За такую «услугу» делец «попросил» 1500 долларов. Однако когда мужчина получил деньги, он перестал выходить на связь.

Кроме того, в феврале злоумышленник под предлогом взятия товара для перепродажи приехал на «Барабашово», где продавец передал ему бойлер, сухой тэн, газовый котел и другие товары. Мошенник пообещал отдать деньги, когда найдет нового покупателя. Однако он просто завладел указанной техникой.

В прокуратуре добавили, что злоумышленник промышлял не только мошенничеством. Установлено, что в октябре прошлого года мужчина обворовал один из магазинов, расположенных в ТЦ «Барабашово» — злоумышленник проник в подсобное помещение и похитил деньги и одежду.

Суд признал мужчину виновным в ряде краж, совершенных в условиях военного положения, и мошенничестве (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 10:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин, имевший непогашенную судимость, совершил кражу на ТЦ «Барабашово», а также два эпизода мошенничества.".