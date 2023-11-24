Рецидивист в Харькове наворовал кабеля на 100 тысяч гривен (фото)
Правоохранители задержали в Харькове 34-летнего местного жителя, который срезал телефонный кабель и сдавал на металл. Мужчина нанес телекоммуникационной компании ущерб на более чем 100 тысяч гривен. Только в Салтовском районе он совершил около 30 краж.
Правоохранители разыскали вероятного преступника, который был неоднократно судим за имущественные преступления и только в начале года вышел из мест лишения свободы, после срабатывания сигнализации на одном из объектов, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Схема незаконного обогащения была достаточно простой. Около 4 часов утра злоумышленник приходил к заранее определенным местам, где был легкий доступ к кабелю, и срезал его садовыми ножницами. Затем он тянул его на ближайшую свалку и обжигал изоляцию. Очищенный кабель вор сдавал в пункт приема цветных металлов», — пишут правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вор, кабель, кража, полиция, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове 34-летнего местного жителя, который срезал телефонный кабель и сдавал на металл. Мужчина нанес телекоммуникационной компании ущерб на более чем 100 тысяч гривен. Только в Салтовском районе он совершил около 30 краж.".