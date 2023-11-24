Рецидивист в Харькове наворовал кабеля на 100 тысяч гривен (фото)

Правоохранители задержали в Харькове 34-летнего местного жителя, который срезал телефонный кабель и сдавал на металл. Мужчина нанес телекоммуникационной компании ущерб на более чем 100 тысяч гривен. Только в Салтовском районе он совершил около 30 краж.

Правоохранители разыскали вероятного преступника, который был неоднократно судим за имущественные преступления и только в начале года вышел из мест лишения свободы, после срабатывания сигнализации на одном из объектов, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Схема незаконного обогащения была достаточно простой. Около 4 часов утра злоумышленник приходил к заранее определенным местам, где был легкий доступ к кабелю, и срезал его садовыми ножницами. Затем он тянул его на ближайшую свалку и обжигал изоляцию. Очищенный кабель вор сдавал в пункт приема цветных металлов», — пишут правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Фото: ГУ НП в Харьковской области