В Харькове на рынке мужчина украл 2,5 тыс. грн у продавца
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали мужчину, который ограбил продавщицу на рынке в Индустриальном районе.
Женщина обратилась к правоохранителям 17 ноября и сообщила, что неизвестный мужчина, похожий на бездомного, завладел деньгами в сумме 2500 гривен от проданного ею товара и убежал, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
За несколько часов полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Харьковщины.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деньги, кража, полиция, продавец, ринок, рынок, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 21:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, который ограбил продавщицу на рынке в Индустриальном районе.".