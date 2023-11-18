В Харькове на рынке мужчина украл 2,5 тыс. грн у продавца

Правоохранители задержали мужчину, который ограбил продавщицу на рынке в Индустриальном районе.

Женщина обратилась к правоохранителям 17 ноября и сообщила, что неизвестный мужчина, похожий на бездомного, завладел деньгами в сумме 2500 гривен от проданного ею товара и убежал, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За несколько часов полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Харьковщины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.