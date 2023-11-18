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В Харькове на рынке мужчина украл 2,5 тыс. грн у продавца

Общество 21:31   18.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на рынке мужчина украл 2,5 тыс. грн у продавца Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали мужчину, который ограбил продавщицу на рынке в Индустриальном районе.

Женщина обратилась к правоохранителям 17 ноября и сообщила, что неизвестный мужчина, похожий на бездомного, завладел деньгами в сумме 2500 гривен от проданного ею товара и убежал, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За несколько часов полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Харьковщины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 21:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, который ограбил продавщицу на рынке в Индустриальном районе.".