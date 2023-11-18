У Харкові на ринку чоловік вкрав 2,5 тис. грн у продавчині

Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував продавчиню на ринку в Індустріальному районі.

Жінка звернулася до правоохоронців 17 листопада та повідомила, що невідомий чоловік, схожий на безхатька, заволодів грошима в сумі 2500 гривень від проданого нею товару та втік, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За кілька годин поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний неодноразово судимий за аналогічні злочини житель Харківщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.