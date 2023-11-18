Розбив скло в кіоску й забрав ноутбук: у Харкові затримали грабіжника
В Індустріальному районі правоохоронці піймали 22-річного чоловіка, який пограбував кіоск.
Зловмисник розбив скло в кіоску та викрав ноутбук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ.
Також, за даними поліції, за минулу добу на Харківщині сталось 9 ДТП, в результаті яких 6 людей отримали травми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабитель, киоск, поліція, разбил, стекло, украл, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі правоохоронці піймали 22-річного чоловіка, який пограбував кіоск.".