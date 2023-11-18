Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

Розбив скло в кіоску й забрав ноутбук: у Харкові затримали грабіжника

Суспільство 14:02   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Розбив скло в кіоску й забрав ноутбук: у Харкові затримали грабіжника

В Індустріальному районі правоохоронці піймали 22-річного чоловіка, який пограбував кіоск.

Зловмисник розбив скло в кіоску та викрав ноутбук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ.

Також, за даними поліції, за минулу добу на Харківщині сталось 9 ДТП, в результаті яких 6 людей отримали травми.

Читайте також: Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
19.11.2023, 22:00
На Харківщині підсилили ППО (фото)
На Харківщині підсилили ППО (фото)
19.11.2023, 14:35
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
19.11.2023, 20:50
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
19.11.2023, 19:38
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19.11.2023, 19:18
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19.11.2023, 20:43

Новини за темою:

13:44
«Обчищав» будинки харків’ян, які виїхали за кордон: крадія затримали (фото)
16:55
Ювелірні вироби й гіроскутер: у Харкові затримали серійного грабіжника (фото)
11:15
Кинувся з ножем на продавця: у Харкові грабіжника відправили у тюрму
22:52
У Харкові чоловік у військовій формі пограбував магазин (фото)
09:50
Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові

Ви читали новину: «Розбив скло в кіоску й забрав ноутбук: у Харкові затримали грабіжника»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 14:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі правоохоронці піймали 22-річного чоловіка, який пограбував кіоск.".