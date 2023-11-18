Розбив скло в кіоску й забрав ноутбук: у Харкові затримали грабіжника

В Індустріальному районі правоохоронці піймали 22-річного чоловіка, який пограбував кіоск.

Зловмисник розбив скло в кіоску та викрав ноутбук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ.

Також, за даними поліції, за минулу добу на Харківщині сталось 9 ДТП, в результаті яких 6 людей отримали травми.