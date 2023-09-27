Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.76
    • 🟢

Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали

Суспільство 13:39   27.09.2023
Вікторія Яковенко
Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські викрили чоловіка, який систематично грабував різні супермаркети Харкова.

З початку року до правоохоронців зверталися жителі з повідомленнями про крадіжки в магазинах, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний безробітній мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.

Наразі слідчі встановили причетність чоловіка до 6 крадіжок з магазинів. Фігурант спричинив матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень. Викраденим він розпорядився на власний розсуд, додали в поліції.

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочинів. Наразі він перебуває у СІЗО.

Читайте також: Чотири валізи і документи злодій поцупив у жінки на вокзалі у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
27.09.2023, 16:33
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
Трамп роками дурив банки і страхові компанії – вирок суду в Нью-Йорку
27.09.2023, 15:42
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
27.09.2023, 15:58
РФ формує 12 загонів, щоб штурмувати під Куп’янськом й Лиманом – ЗСУ
РФ формує 12 загонів, щоб штурмувати під Куп’янськом й Лиманом – ЗСУ
27.09.2023, 15:25
У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
У Харкові завершується підготовка до опалювального сезону
27.09.2023, 15:09

Новини за темою:


  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 13:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили чоловіка, який систематично грабував різні супермаркети Харкова.".