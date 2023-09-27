Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські викрили чоловіка, який систематично грабував різні супермаркети Харкова.
З початку року до правоохоронців зверталися жителі з повідомленнями про крадіжки в магазинах, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний безробітній мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.
Наразі слідчі встановили причетність чоловіка до 6 крадіжок з магазинів. Фігурант спричинив матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень. Викраденим він розпорядився на власний розсуд, додали в поліції.
Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочинів. Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили чоловіка, який систематично грабував різні супермаркети Харкова.".