Безробітний харків’янин грабував супермаркети міста: його затримали

Поліцейські викрили чоловіка, який систематично грабував різні супермаркети Харкова.

З початку року до правоохоронців зверталися жителі з повідомленнями про крадіжки в магазинах, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний безробітній мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.

Наразі слідчі встановили причетність чоловіка до 6 крадіжок з магазинів. Фігурант спричинив матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень. Викраденим він розпорядився на власний розсуд, додали в поліції.

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочинів. Наразі він перебуває у СІЗО.

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