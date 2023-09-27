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Безработный харьковчанин грабил супермаркеты города: его задержали

Общество 13:39   27.09.2023
Виктория Яковенко
Безработный харьковчанин грабил супермаркеты города: его задержали Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разоблачили мужчину, который систематически грабил разные супермаркеты Харькова.

С начала года к правоохранителям обращались жители с заявлениями о воровстве в магазинах, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний безработный житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления.

Сейчас следователи установили причастность мужчины к 6 кражам из магазинов. Фигурант нанес материальный ущерб на сумму около 6 тысяч гривен. Похищенным он распорядился по своему усмотрению, добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений. Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили мужчину, который систематически грабил разные супермаркеты Харькова.".