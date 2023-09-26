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Четыре чемодана и документы вор украл у женщины на вокзале в Харькове

Происшествия 18:16   26.09.2023
Оксана Якушко
Четыре чемодана и документы вор украл у женщины на вокзале в Харькове

Полицейские на вокзале оперативно задержали 45-летнего мужчину, причастного к совершению кражи, сообщили в Нацполиции.

Мужчина завладел четырьмя чемоданами, деньгами и документами потерпевшей около 11:20. Об этом она сообщила в полицию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю должны сообщить о подозрении в совершении преступления.

По санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские на вокзале оперативно задержали 45-летнего мужчину, причастного к совершению кражи, сообщили в Нацполиции.".