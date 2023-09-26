Четыре чемодана и документы вор украл у женщины на вокзале в Харькове

Полицейские на вокзале оперативно задержали 45-летнего мужчину, причастного к совершению кражи, сообщили в Нацполиции.

Мужчина завладел четырьмя чемоданами, деньгами и документами потерпевшей около 11:20. Об этом она сообщила в полицию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю должны сообщить о подозрении в совершении преступления.

По санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.