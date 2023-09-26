Четыре чемодана и документы вор украл у женщины на вокзале в Харькове
Полицейские на вокзале оперативно задержали 45-летнего мужчину, причастного к совершению кражи, сообщили в Нацполиции.
Мужчина завладел четырьмя чемоданами, деньгами и документами потерпевшей около 11:20. Об этом она сообщила в полицию.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Нарушителю должны сообщить о подозрении в совершении преступления.
По санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 18:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские на вокзале оперативно задержали 45-летнего мужчину, причастного к совершению кражи, сообщили в Нацполиции.".