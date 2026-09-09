Потеряли 1,3 млн грн: в Харькове будет суд из-за утепления медучреждения

Уже бывшую сотрудницу Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского будут судить за подписанные бумаги о результатах ремонта в здании. Как оказалось, часть материалов, указанных в смете, вообще не поставляли и не использовали.

Административно-лабораторный корпус Института должны были утеплить и отремонтировать за счет бюджетной экологической программы, сообщили в Харьковской областной прокуратуры. Сотрудницу назначили ответственной за контроль над этим проектом.

«При выполнении работ руководитель фирмы-подрядчика внес в финансово-сметные документы заведомо ложные данные. В актах приемки выполненных работ и справке существенно завышены объемы и стоимость строительных материалов. В частности, речь шла о фасадных анкерах, кронштейнах, минераловатных плитах, грунтовке, армирующей стеклосетке, строительных смесях и креплениях, которые фактически на объект не поставлялись и во время ремонта не использовались», — привели подробности прокуроры.

Несмотря на все перечисленное ответственная за проект сотрудница подписала документы — как считает следствие, не проверив реальный объем выполненных работ. Так что подрядчик деньги за «надуманный ремонт» получил. Эксперты позже установили, что разница между заявленными работами (и материалами) и выполненными составила более 1,3 млн грн. Женщину будут судить за служебную халатность.

Напомним, более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом. Правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы-подрядчика, которая в 2019 году ремонтировала дорогу М-20 «Дергачи — Казачья Лопань» в Харьковской области.