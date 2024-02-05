Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах

Правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы-подрядчика, которая в 2019 году ремонтировала дорогу М-20 «Дергачи — Казачья Лопань» в Харьковской области.

В мае 2019 года фирма взяла на себя обязательства провести текущий средний ремонт дороги за средства госбюджета, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По версии следствия, после ремонта директор ООО составил и подписал документы, в которых были значительно завышены объемы перевезенного асфальтогранулята и асфальтобетонной смеси, а также работ по устройству разметки.

На основании этих актов на счет подрядчика безосновательно перечислили почти 4,3 миллиона гривен бюджетных средств.

Директору ООО сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенном в особо крупном размере, и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).

«Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. Подозрение вручено для передачи подозреваемому в жилищно-эксплуатационную организацию по месту его проживания. Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанной сделке по завладению бюджетными средствами», — добавляют в прокуратуре.

Как сообщали в областной Службе автодорог, в 2019 году за счет государственного и местного бюджетов планировали восстановить более 5 километров дороги М-20 «Дергачи — Казачья Лопань», решался вопрос о дополнительном финансировании на ремонт еще 3 километров. Ход работ обещала лично контролировать тогдашняя глава ХОГА Юлия Светличная.