Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
Правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы-подрядчика, которая в 2019 году ремонтировала дорогу М-20 «Дергачи — Казачья Лопань» в Харьковской области.
В мае 2019 года фирма взяла на себя обязательства провести текущий средний ремонт дороги за средства госбюджета, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По версии следствия, после ремонта директор ООО составил и подписал документы, в которых были значительно завышены объемы перевезенного асфальтогранулята и асфальтобетонной смеси, а также работ по устройству разметки.
На основании этих актов на счет подрядчика безосновательно перечислили почти 4,3 миллиона гривен бюджетных средств.
Директору ООО сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенном в особо крупном размере, и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).
«Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. Подозрение вручено для передачи подозреваемому в жилищно-эксплуатационную организацию по месту его проживания. Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанной сделке по завладению бюджетными средствами», — добавляют в прокуратуре.
Как сообщали в областной Службе автодорог, в 2019 году за счет государственного и местного бюджетов планировали восстановить более 5 километров дороги М-20 «Дергачи — Казачья Лопань», решался вопрос о дополнительном финансировании на ремонт еще 3 километров. Ход работ обещала лично контролировать тогдашняя глава ХОГА Юлия Светличная.
Читайте также: На ремонте дороги на Харьковщине разворовали 800 тыс. грн: подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, дорога, Казачья Лопань, прокуратура, растрата, ремонт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 23:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы-подрядчика, которая в 2019 году ремонтировала дорогу М-20 «Дергачи — Казачья Лопань»".