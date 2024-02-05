Понад 4 млн грн украли на ремонті дороги під Харковом: підрядник у бігах

Правоохоронці повідомили про підозру директору фірми-підрядника, яка у 2019 році ремонтувала дорогу М-20 “Дергачі – Козача Лопань” у Харківській області.

У травні 2019 року фірма взяла на себе зобов’язання провести поточний середній ремонт дороги за кошти держбюджету, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За версією слідства, після ремонту директор ТОВ склав та підписав документи, в яких було значно завищено обсяги перевезеного асфальтогрануляту та асфальтобетонної суміші, а також робіт з влаштування розмітки.

На підставі цих актів на рахунок підрядника безпідставно перерахували майже 4,3 мільйона гривень бюджетних коштів.

Директору ТОВ повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

“Наразі підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук. Підозру вручено для передачі підозрюваному в житлово-експлуатаційну організацію за місцем його мешкання. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаної оборудки із заволодіння бюджетними коштами”, – додають у прокуратурі.

Як повідомляли в обласній Службі автодоріг, у 2019 році коштом державного та місцевого бюджетів планували відновити понад 5 кілометрів дороги М-20 “Дергачі – Козача Лопань”, вирішувалося питання щодо додаткового фінансування на ремонт ще 3 кілометрів. Хід робіт обіцяла особисто контролювати тодішня голова ХОДА Юлія Світлична.