На ремонті дороги на Харківщині розікрали 800 тис. грн: подробиці
На Харківщині судитимуть 43-річного підрядника, який під час ремонту дороги значно завищив вартість витрат.
Йдеться про ремонт траси Т-21-04 «Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка». У жовтня 2022 року зобов’язання провести роботи взяло на себе підприємство, в якому підозрюваний обіймає посаду керівника контракту, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Ремонт мали провести за кошти держбюджету, додали правоохоронці.
«Підозрюваний, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс в акти виконаних робіт завідомо недостовірні відомості, завищивши обсяги і вартість. Так, обсяги фактично виконаних будівельних робіт по влаштуванню вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші не відповідають тим, які внесені до актів виконаних робіт», – зазначили в прокуратурі.
Тож, на підставі неправдивого документа, підписаного підозрюваним, на рахунок підрядника безпідставно перераховано майже 800 тисяч гривень бюджетних коштів.
За даними ГУНП в Харківській області, фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть 43-річного підрядника, який під час ремонту дороги значно завищив вартість витрат.".