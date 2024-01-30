На ремонте дороги на Харьковщине разворовали 800 тыс. грн: подробности
На Харьковщине будут судить 43-летнего подрядчика, который во время ремонта дороги значительно завысил стоимость расходов.
Речь идет о ремонте трассы Т-21-04 «Харьков-Волчанск-контрольно-пропускной пункт «Чугуновка». В октябре 2022 года обязательство провести работы взяло на себя предприятие, в котором подозреваемый занимает должность руководителя контракта, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Ремонт должны были произвести за счет госбюджета, добавили правоохранители.
«Подозреваемый, злоупотребляя своим служебным положением, внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения, завысил объемы и стоимость. Так, объемы фактически выполненных строительных работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси не соответствуют тем, которые внесены в акты выполненных работ», — отметили в прокуратуре.
Так что, на основании ложного документа, подписанного подозреваемым, на счет подрядчика безосновательно перечислено около 800 тысяч гривен бюджетных средств.
По данным ГУНП в Харьковской области, фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им методом злоупотребления служебным положением) УКУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджетные, гроші, деньги, дорога, подрядчик, полиция, прокуратура, разворовали, ремонт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить 43-летнего подрядчика, который во время ремонта дороги значительно завысил стоимость расходов.".