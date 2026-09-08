На два дня запретят движение транспорта по одной из улиц Харькова

9 и 10 сентября с 8:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Деповский и ул. Южнопроектной, на участке от дома №6 до дома №18 по ул. Деповской и у дома №6 на ул. Южнопроектный, ограничат.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Причина неудобств для водителей — в ремонте асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы.

Транспорт будет двигаться свободной от выполнения работ полосой.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», до конца сентября на улице Качановской запретили движение транспорта. Ограничения действуют на отрезке от дома №15 до пр. Аэрокосмического и продлятся до 20:00 30 сентября.