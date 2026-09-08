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На два дня запретят движение транспорта по одной из улиц Харькова

Транспорт 18:31   08.09.2026
Оксана Якушко
На два дня запретят движение транспорта по одной из улиц Харькова

9 и 10 сентября с 8:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Деповский и ул. Южнопроектной, на участке от дома №6 до дома №18 по ул. Деповской и у дома №6 на ул. Южнопроектный, ограничат.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Причина неудобств для водителей — в ремонте асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы.

Транспорт будет двигаться свободной от выполнения работ полосой.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», до конца сентября на улице Качановской запретили движение транспорта. Ограничения действуют на отрезке от дома №15 до пр. Аэрокосмического и продлятся до 20:00 30 сентября.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 и 10 сентября с 8:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Деповский и ул. Южнопроектной, на участке от дома №6 до дома №18 по ул. Деповской, ограничат.".