Не успели: проезд на улице Качановской будет закрыт до 30 сентября

В пресс-службе мэрии сообщили, что до конца сентября на улице Качановской запретили движение транспорта. Ограничения действуют на отрезке от дома №15 до пр. Аэрокосмического и продлятся до 20:00 30 сентября. Ранее планировалось, что этот участок откроют 31 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ростом объемов работ по реконструкции тепловых сетей. Ранее движение планировалось открыть 31 августа», – напомнили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. Макеевской, ул. Шляхетной, ул. Азербайджанской, ул. Болградской и другими, уточнили в сообщении.

Ранее МГ «Объектив» также писала, что КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове. По информации дорожников, работы идут в разных районах города. А именно во дворах: на просп. Байрона, просп. Науки, просп. Героев Харькова, пр-д Садовом, просп. Аэрокосмическом.