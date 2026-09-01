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Не успели: проезд на улице Качановской будет закрыт до 30 сентября

Общество 11:23   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Не успели: проезд на улице Качановской будет закрыт до 30 сентября

В пресс-службе мэрии сообщили, что до конца сентября на улице Качановской запретили движение транспорта. Ограничения действуют на отрезке от дома №15 до пр. Аэрокосмического и продлятся до 20:00 30 сентября. Ранее планировалось, что этот участок откроют 31 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ростом объемов работ по реконструкции тепловых сетей. Ранее движение планировалось открыть 31 августа», – напомнили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. Макеевской, ул. Шляхетной, ул. Азербайджанской, ул. Болградской и другими, уточнили в сообщении.

Ранее МГ «Объектив» также писала, что КП «Дорремстрой» сообщило о ремонтах во дворах в Харькове. По информации дорожников, работы идут в разных районах города. А именно во дворах: на просп. Байрона, просп. Науки, просп. Героев Харькова, пр-д Садовом, просп. Аэрокосмическом.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 11:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что до конца сентября на улице Качановской запретили движение транспорта.".