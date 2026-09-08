«Сафари» на поезда и многочисленные удары по Харькову – итоги 8 сентября

Российская армия массированно атакует поезда Укрзалізниці: погибла проводница, раненые. По Харькову били беспилотниками. В области закрыли дорогу из-за дистанционного минирования. «Объектив» напоминает главные новости 8 сентября.

Именно так назвал происходящее в течение дня в Украине председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский. По состоянию на 17:00 было известно уже о трех атаках: две в Сумской области и одну — между Днепром и Запорожьем. В результате удара по поезду возле станции «Вольнянск» погибла проводница. Всех раньше эвакуировали, но женщина по неизвестным причинам вернулась в вагон. В Сумской области пострадало около 10 пассажиров дизель-поезда. Эвакуированные люди после прилета «шахеда» пошли посмотреть на последствия – и попали под повторный удар. Перцовский подчеркнул: при эвакуации очень важно находиться в 200 и более метрах от поезда.

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Подробности сообщил директор Департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких. Ночью по многоэтажке попала «молния» – ранен мужчина. Днем реактивный «италмас» атаковал АЗС, а FPV-дрон упал во дворе многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших. Вечером было еще одно попадание – по Салтовскому району. По данным ХОВА, известно о двух пострадавших.

Российские дроны также атаковали Дергачи и Золочевскую громаду. В Дергачах прилетело в здание, по которому уже попадали раньше – без пострадавших. FPV ударил по микроавтобусу на дороге Золочев – Дергачи, сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко. Еще два автомобиля в течение дня подорвались на автодороге Довжик – Мироновка. Из-за дистанционного минирования ездить по ней запретили.

Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов предупредил отдыхающих и рыбаков – не подходить к Лозовеньковскому водохранилищу.

О визите голливудской знаменитости впервые сообщили официально. Это сделала Федерация бокса Украины. Актриса побывала в боксерском клубе и встретилась в зале с украинскими защитниками. А ее сын Нокс еще и провел с защитниками совместную тренировку по тайскому боксу. О поездке Джоли в Украину в конце августа – начале сентября писали СМИ из разных регионов.

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