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Чотири валізи і документи злодій поцупив у жінки на вокзалі у Харкові

Події 18:16   26.09.2023
Оксана Якушко
Чотири валізи і документи злодій поцупив у жінки на вокзалі у Харкові

Поліцейські на вокзалі оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки, повідомили у Нацполіції.

Чоловік заволодів чотирма валізами, грошима та документами потерпілої близько 11:20. Про це вона повідомила поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Порушнику мають повідомити про підозру у скоєнні злочину.

За санкцією статті йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські на вокзалі оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки, повідомили у Нацполіції.".