Чотири валізи і документи злодій поцупив у жінки на вокзалі у Харкові

Поліцейські на вокзалі оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки, повідомили у Нацполіції.

Чоловік заволодів чотирма валізами, грошима та документами потерпілої близько 11:20. Про це вона повідомила поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Порушнику мають повідомити про підозру у скоєнні злочину.

За санкцією статті йому загрожує до 8 років ув’язнення.