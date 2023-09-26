Чотири валізи і документи злодій поцупив у жінки на вокзалі у Харкові
Поліцейські на вокзалі оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки, повідомили у Нацполіції.
Чоловік заволодів чотирма валізами, грошима та документами потерпілої близько 11:20. Про це вона повідомила поліцію.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Порушнику мають повідомити про підозру у скоєнні злочину.
За санкцією статті йому загрожує до 8 років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 18:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські на вокзалі оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки, повідомили у Нацполіції.".