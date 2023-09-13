Трактор переїхав злодія, коли той хотів його вкрасти з автосалону (відео)

Незвичайний інцидент зафіксували камери спостереження на паркуванні автосалону у штаті Гуджарат на заході Індії, повідомляє видання News24online.

Злодій пробрався на паркування і спробував вкрасти трактор. Щоб завести машину, він став між коліс і копирсався у двигуні. Трактор раптово почав рухатися і переїхав зловмисника великою шиною.

Чоловік упав, потім звівся на ноги, наздогнав трактор, який уже поїхав, і стрибнув у кабіну.

Украдену техніку знайшли пізніше за 400 км від місця злочину.

А злодія затримали за кілька днів.