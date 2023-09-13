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Трактор переїхав злодія, коли той хотів його вкрасти з автосалону (відео)

Події 14:13   13.09.2023
Оксана Якушко
Трактор переїхав злодія, коли той хотів його вкрасти з автосалону (відео)

Незвичайний інцидент зафіксували камери спостереження на паркуванні автосалону у штаті Гуджарат на заході Індії, повідомляє видання News24online.

Злодій пробрався на паркування і спробував вкрасти трактор. Щоб завести машину, він став між коліс і  копирсався у двигуні. Трактор раптово почав рухатися і переїхав зловмисника великою шиною.

 

Чоловік упав, потім звівся на ноги, наздогнав трактор, який уже поїхав, і стрибнув у кабіну.

Украдену техніку знайшли пізніше за 400 км від місця злочину.

А злодія затримали за кілька днів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 14:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незвичайний інцидент зафіксували камери спостереження на паркуванні автосалону у штаті Гуджарат на заході Індії, повідомляє видання News24online.".