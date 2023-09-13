Трактор переїхав злодія, коли той хотів його вкрасти з автосалону (відео)
Незвичайний інцидент зафіксували камери спостереження на паркуванні автосалону у штаті Гуджарат на заході Індії, повідомляє видання News24online.
Злодій пробрався на паркування і спробував вкрасти трактор. Щоб завести машину, він став між коліс і копирсався у двигуні. Трактор раптово почав рухатися і переїхав зловмисника великою шиною.
Чоловік упав, потім звівся на ноги, наздогнав трактор, який уже поїхав, і стрибнув у кабіну.
Украдену техніку знайшли пізніше за 400 км від місця злочину.
А злодія затримали за кілька днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 14:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незвичайний інцидент зафіксували камери спостереження на паркуванні автосалону у штаті Гуджарат на заході Індії, повідомляє видання News24online.".